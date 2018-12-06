الطائف 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساحتفى مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف و ادارة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بالطائف باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة 2018 تحت شعار" تمكين وشمول ومساواة " بحضور وإشراف مدير المركز فهد الرقيب وذلك بصالة الهوايات بالمركز .وانطلقت الفعاليات بعدد من الفقرات الترفيهية والرياضية والتي تهدف إلى تعزيز الأبناء من ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وتعزيز الثقة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والترفيهي ، واشتملت على عدة فقرات نظمتها وحدة البرامج والانشطة وفريق العمل بالمركز ومن ابرزها فقرة حماة الوطن برش الورد شاركت فيها قاعدة الملك فهد الجوية ممثلة بجناح الطيران حيث كانت المشاركة عبارة عن جولة جوية بالطائرة العمودية تم من خلالها نثر عدد 5000 وردة على الأبناء من ذوي الاعاقة بفناء المركز بقيادة كابتن الطائرة الرائد الطيار صلاح الهباد حيث قام الابناء باستقبال الورد حاملين العلم السعودي مرددين عاشوا حماة الوطن .من جهته قدم الرقيب شكره لكافة فريق العمل بالمركز ولقائد قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف ولكافة فريق العمل بالجناح الخاص للطيران ولمجموعة السواط للمشاريع السياحية ولمزارع بن بكر ولكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج .// انتهى //21:45ت م0303