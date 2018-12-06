جدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساحتفت جمعية البر الخيرية ، في محافظة جدة ، بتدشين كتاب "تنوير" ، من تأليف أحد أبناء جمعية البر بجدة ، بحضور صاحبة السمو الأميرة شهيده بنت منصور، ومعالي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي ، وعدد من منسوبي الجمعية ، ونخبة من المثقفين والإعلاميين ، بمقر الإدارة العامة للجمعية بجدة.ويُعد الكتاب لمؤلفه راكان عبدالعزيز علي عبدالله , الطالب بجامعة الأعمال والتكنولوجيا ، وناشط في حقوق الأطفال الأيتام في دور الرعاية ، ومؤسس مشروع تصحيح الصورة الذهنية عن الأيتام في المجتمع ، ومبادرة مستقل لتعزيز الاستقلال الذاتي بين أبناء دور الرعاية في السعودية ، نتاج حقيقي لحياة اجتماعية واقعية يرصدها المؤلف من واقع تجربته ونشأته داخل أحد دور رعاية الأيتام.بدوره, أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة المتحدث الرسمي للجمعية خلف بن هوصان العتيبي ، أن الحفل يأتي بهدف تحفيز الأبناء ، ودفعهم لمواصلة مسيرة التميز والعطاء ، مؤكداً حرص الجمعية على تطوير قدرات الأيتام ومهاراتهم المختلفة من خلال المشاركة في البرامج والأنشطة المختلفة التي تحقق لهم الفائدة القصوى.وأَشار إلى أن الجمعية وعبر دور الضيافة التابعة لها , تُقدم حزمة من البرامج الثقافية ، والاجتماعية ، والرياضية المناسبة للأبناء ، فضلاً عن تنفذ عدد من الدورات التأهيلية التي تستهدف جميع أبناء وفتيات الدور .// انتهى //22:11ت م0304