الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم في نادي الشباب بالرياض النسخة الأولى لبطولة المملكة المفتوحة للريشة الطائرة التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 315 لاعباً من ممارسي اللعبة ، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد يزيد المسعود .وأدار تحكيم منافسات اليوم الأول من البطولة نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم و تأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال برامج دورات الحكام التي ينظمها الاتحاد بشكل دوري لتحقيق هذا الغرض .من جانبه أوضح رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن أنه تم العمل على تنظيم هذه البطولة بشكل احترافي بدعم من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة و اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لتكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة الريشة الطائرة على المستوى المحلي .وأشار المقرن إلى أن منافسات اليوم الأول للبطولة أعطت جانباً تفاعلياً كبيراً من الجماهير ما يدل على فعالية الخطة التي يعمل عليها الاتحاد لجعل رياضة الريشة الطائرة اللعبة الفردية الأعلى شعبية في المملكة ".وعبر لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة معاذ الغامدي عن سعادته في المشاركة في هذه البطولة المميزة التي تضم نخبة من ممارسي اللعبة لجميع المستويات المهارية .فيما أكد لاعب المنتخب السعودي للريشة الطائرة عبدالله الحارثي أهمية هذا النوع من المشاركات لما لها من دور فعال بإكتساب اللاعب للخبرة لاسيما أن البطولة يتواجد بها لاعبون مميزون .// انتهى //22:21ت م0305