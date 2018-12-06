القاهرة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق الزمالك على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر للمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة يتصدر بها جدول البطولة، فيما توقف رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //22:56ت م0308