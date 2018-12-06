الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة " للإناث " في البطولة العربية (عمومي) للمبارزة التي ستنطلق الاثنين المقبل في العاصمة التونسية تونس، وتستمر حتى الـ15 من ديسمبر الجاري.ويمثل المنتخب فوزية الخيبري وندى عابد (سلاح الابيه) والحسناء الحماد وربى المصري وغالية عارف (سلاح السايبر) وهناء حلمي إدري المنتخب.وكان المنتخب قد استعد للبطولة من خلال معسكر خارجي في القاهرة ركز خلالها الجهاز الفني على رفع اللياقة البدنية والتكنيك في الحصص التدريبية ، كما خاض المنتخب السعودي خلال المعسكر بطولة مصر تحت 20 سنة التي وصلت خلالها اللاعبة الحسناء الحماد إلى دور الـ 16 في البطولة التي شارك فيها 150 لاعبة في سلاحي الابيه والسايبر.// انتهى//23:49ت م0313