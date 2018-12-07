جدة 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واساحتفت سجون منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة سجن النساء بإصلاحية جدة بالتعاون مع وزارة الصحة اليوم, باليوم العالمي للتطوع .وتضمنت الفعاليات الكشف المبكر عن داء السكري وطرق الوقاية منه وعلاجه .وأوضحت مديرة الإشراف النسوي بسجون المنطقة فوزية عباس أن الإدارة استضافت عدداً من الطبيبات المختصات من إدارة الصحة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة، حيث تم فحص عدد من منسوبات السجون, وكافة النزيلات، وقُدم لهن جميع النصائح الطبية والغذائية المتعلقة بهذا الجانب.// انتهى //00:00ت م0314