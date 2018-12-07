موسكو 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم نظيره الألماني هايكو ماس، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تستضيفها مدينة ميلان الإيطالية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، إضافة إلى الوضع في أوكرانيا ومضيق كيرتش والنية الأميركية أحادية الجانب للانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وقضايا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والعلاقات بين روسيا وحلف الناتو.// انتهى //00:16ت م0317