عام / مليشيا الحوثي الانقلابية تقصف مركزاً تجارياً في الحديدة
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
عدن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واس
قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها " إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل".
وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.
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