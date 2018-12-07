عدن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسقصفت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بشكل مكثف بالمدفعية اليوم مركزاً تجارياً في مدينة الحديدة غرب اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر يمنية محلية قولها " إن المليشيا الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس، وأسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل".وأضافت المصادر أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات اليمنية.// انتهى //00:21ت م0318