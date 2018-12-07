موسكو 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا غيورغي تسيريتيلي، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تستضيفها مدينة ميلان الإيطالية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن الجانبين ناقشا قضايا أعمال عموم أوروبا ودور الاتصالات البرلمانية في التغلب على أزمة الثقة وإقامة حوار بناء والتعاون بين الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.// انتهى //00:22ت م0319