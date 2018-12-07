عدن 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسعقدت قيادات عسكرية يمنية اليوم، اجتماعاً ضم عدداً من مدراء دوائر وزارة الدفاع برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري.وناقش الاجتماع وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المستجدات والتطورات على مسرح العمليات العسكرية، إضافة إلى التصعيد الذي تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، في مختلف الجبهات واستمرارها في العمليات الهجومية وإرسال الصواريخ والمقذوفات لاستهداف المدن والتجمعات السكانية.وأشاد المجتمعون بالإنجازات التي يحققها الجيش الوطني اليمني في مختلف الجبهات في سبيل استكمال استعادة الدولة وتحرير الوطن من المليشيا الانقلابية، مثمنًا دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن.// انتهى //00:27ت م0320