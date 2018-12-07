موسكو 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني، وذلك على هامش أعمال مجلس وزراء الخارجية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تستضيفها مدينة ميلان الإيطالية.وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الدولية.// انتهى //00:27ت م0321