الرياض 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسافتتحت اليوم مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم ، بإقامة 4 مباريات شهدت فوز فرق الباطن والقادسية والشباب والفيصلي .فعلى ملعب نادي الباطن حقق فريق الباطن الفوز بهدف دون رد على نظيره الفيحاء ، وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب فهد الجهني في الدقيقة 50.ووصل الباطن إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد الفيحاء في المركز الحادي عشر عند 12 نقطة.وحقق القادسية الفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ، وسجل ثنائية القادسية أحمد الزين وإلتون خوزيه في الدقيقتين 29 و95.ووصل رصيد القادسية إلى 14 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد الاتفاق في المركز الثامن عند 15 نقطة.وحقق الشباب الفوز على أُحد بهدف نظيف على أحد في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ، وجاء هدف الشباب والمباراة الوحيد عن طريق اللاعب لويز أنطونيو في الدقيقة 50 ، ليرفع الشباب رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشروقبل الأخير.وفي ختام مباريات اليوم، فاز الفيصلي بهدفين مقابل هدف وحيد على الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وسجل هدف فريق الفيصلي الأول اللاعب دييجو كالديرون، بعد مرور 11 دقيقة من عمر اللقاء، قبل أن يسجل إيغور روسي الهدف الثاني في الدقيقة 54 ، ثم سجل فهد المولد هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 95 ، ليتوقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز السادس عشر، بينما وصل الفيصلي للنقطة 16 في المركز السابع.// انتهى//01:31ت م0322