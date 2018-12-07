محايل 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية المجاردة اليوم , جولات تفتيشية ورقابية شملت زيارة عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، وذلك ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات .وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، ومصادرة 13كيلو غرام من الدجاج مجهولة المصدر والطماطم الفاسد, كما جرى إغلاق 2 من المحلات التجارية .وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب ويتلاءم مع الاستهلاك الآدمي.// انتهى //01:35ت م0323