محايل 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأطلقت بلدية محافظة رجال ألمع اليوم مبادرة "حديقتي مسؤوليتي " وذلك بحديقة العوص .وبدأت المبادرة بكلمة ألقتها سلوى القحطاني أكدت من خلالها على أهمية الحدائق والمحافظة عليها ومن ثم مشاركة الطلاب والطالبات في التعبير عن المبادرة من خلال الرسومات وزراعة الأشجار ونظافة الحدائق وتوزيع الهدايا على المشاركين.وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ أن الهدف من المبادرة هو توعية المجتمع بجميع فئاته العمرية بضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة من العبث والاهتمام بها .الجدير بالذكر أن المبادرة جاءت بفكرة من المواطنة شريفة مداوي القحطاني، وحظيت بتأييد من أمين منطقة عسير .// انتهى //01:49ت م0326