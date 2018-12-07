نيويورك 28 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 06 ديسمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية على تباين اليوم خلال جلسة التداولات المتقلبة إثر مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 78.05 نقطة، ما نسبته 0.31 في المئة ليصل عند مستوى 24949.02 نقطة، فيما تراجع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.15 بالمئة، ما يعادل 4.1 نقطة، ليصل عند مستوى 2695.96 نقطة.وارتفع مؤشر (ناسداك) المجمع بمقدار 29.83 نقطة، ما نسبته 0.42 في المئة لينهي تداولاته عند مستوى 7188.26 نقطة.// انتهى //02:35ت م0330