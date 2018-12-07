الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :برئاسة خادم الحرمين.. قمة «مجلس التعاون» تنعقد الأحد في الرياضبأمر الملك .. السعودية تدعم دول «الخمس» بـ100 مليون يوروخالد الفيصل يستقبل السفير السوداني وقائد المنطقة الغربيةأمير الرياض يرعى حفل جامعة المجمعة.. ويشرّف حفل أهالي المحافظةأمير عسير يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة ومسؤولي المنطقةسعود بن خالد يدشن هوية وتطبيق "فزعة"فيصل بن مشعل يؤكد على أهمية إبراء الذمة وخدمة المواطنيننائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة فنلنداالشورى يطالب بحوكمة للقطاع الصحي تضمن العدالة والشفافية والمساءلة والرقابةأرامكو السعودية تؤسس مدينة الملك سلمان للطاقةختام مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي - البريطانيالقوات السعودية تسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" للفريق الكندي«مركز الملك سلمان» يحيي براءة 27 طفلا بعد أن قتلها الحوثي بالتجنيدميليشيات الحوثي تصعد جرائمها غداة محادثات «ستوكهولم»تونس: تجميد أرصدة مجموعة ثانية «متصلة بالإرهاب»«السرطان الإيراني» يضاعف معاناة مرضى السرطان في اليمنقتيلان جراء سيارة مفخخة جنوب شرق إيرانالسلطات الفرنسية تخشى «عنفاً هائلاً» مماثلاً لاضطرابات 68م//يتبع//06:12ت م0003