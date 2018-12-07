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الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
برئاسة خادم الحرمين.. قمة «مجلس التعاون» تنعقد الأحد في الرياض
بأمر الملك .. السعودية تدعم دول «الخمس» بـ100 مليون يورو
خالد الفيصل يستقبل السفير السوداني وقائد المنطقة الغربية
أمير الرياض يرعى حفل جامعة المجمعة.. ويشرّف حفل أهالي المحافظة
أمير عسير يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة ومسؤولي المنطقة
سعود بن خالد يدشن هوية وتطبيق "فزعة"
فيصل بن مشعل يؤكد على أهمية إبراء الذمة وخدمة المواطنين
نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة فنلندا
الشورى يطالب بحوكمة للقطاع الصحي تضمن العدالة والشفافية والمساءلة والرقابة
أرامكو السعودية تؤسس مدينة الملك سلمان للطاقة
ختام مناورات تمرين العلم الأخضر السعودي - البريطاني
القوات السعودية تسلّم قيادة قوة الواجب المختلطة "150" للفريق الكندي
«مركز الملك سلمان» يحيي براءة 27 طفلا بعد أن قتلها الحوثي بالتجنيد
ميليشيات الحوثي تصعد جرائمها غداة محادثات «ستوكهولم»
تونس: تجميد أرصدة مجموعة ثانية «متصلة بالإرهاب»
«السرطان الإيراني» يضاعف معاناة مرضى السرطان في اليمن
قتيلان جراء سيارة مفخخة جنوب شرق إيران
السلطات الفرنسية تخشى «عنفاً هائلاً» مماثلاً لاضطرابات 68م
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