وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( أولويات السعودية في إنقاذ اليمن ): لم تقف القيادة السعودية يوماً في موقف المتفرج إزاء ما يتعرض له اليمن الشقيق من مخططات إرهابية تستهدف بالدرجة الأولى مصالح الشعب اليمني ومكتسباته، وكانت المملكة على مدى العقود الماضية تتصدر الصفوف الأولى في تقديم كافة أشكال الدعم بما يكفل استقرار اليمن والمنطقة.وبينت أنه كان من بين الجهود التي بذلتها المملكة في إطار حل الأزمات السياسية في اليمن، المبادرة الخليجية التي تمكنت من رأب الصدع بين الفرقاء اليمنيين وصولاً إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأطراف اليمنية في نهاية عام 2014 إلى قمة المصالحة في الرياض، لكن تعنت الانقلابيين وتمسكهم بالعنف والفوضى هو ما دفع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإطلاق مناشدة لإنقاذ أبناء بلاده من الإرهاب الحوثي، واستجاب لها التحالف العربي بقيادة السعودية من خلال عاصفة الحزم وما تبعها من جهود بذلت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الصراع القائم في اليمن.واختتمت بالقول: لقد كان الهدف الرئيسي للتحالف العربي بقيادة السعودية الذي أُعلن عنه في اليوم الأول لانطلاق عاصفة الحزم، هو إجبار المليشيا الحوثية على الرضوخ للسلام وتنفيذ القرارات الدولية وإنقاذ الشعب اليمني واستعادة مؤسسات الدولة، واليوم وبعد النجاحات الكبيرة التي حققها التحالف العربي والشرعية في اليمن والتي دفعت الانقلابيين للامتثال للمطالب الدولية بالرضوخ للسلام، فإن السعودية سارعت لتقديم كل ما يمكن تقديمه من تسهيلات ودعم لوجستي وسياسي للمبعوث الأممي لإنجاح مهامه وتحقيق السلام الدائم وإعادة الاستقرار لليمن.// يتبع //06:12ت م0004