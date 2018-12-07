طرابلس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على تصريحات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال لقائه مع رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، طالبًا دعم مخططات إعادة الإعمار وما تشمله من مشاريع استراتيجية كبرى لإعادة بناء المدن الليبية، وتطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع خدمية في مختلف المناطق في ليبيا.وأشارت الصحف إلى لقاء قائد عام الجيش المشير حفتر مع رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بروما، مبينة أن المحادثات التي تأتي متابعة لمؤتمر باليرمو.ونوهت بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد يكون بعد التأكد من استيفاء أربعة شروط على رأسها تأمين عملية التصويت وهي: الاتفاق السياسي، قانون الاستفتاء، ميزانية التمويل، وتأمين المفوضية ومقار التصويت، مبينًا أن بدأ العملية في بداية يناير والاقتراع في نهاية فبراير.ونقلت الصحف تحذير النخبة السياسية والمثقفين من مغبة عدم التوفق في اختيار الشخصيات المؤثرة والفاعلة في المشهد على كافة المستويات، محذرة من المجاملة وتسابق العديد من أجل الحضور أو تهميش أطراف أو جهات من شأنها أن تعرقل مخرجات المؤتمر العام الجامع للمصالحة.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وتأكيده دعم بلاده للدولة الليبية في استعادة قوة مؤسساتها.// انتهى //07:57ت م0008