بيروت 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 7 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتأكيد القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل في بيان أمس، وجود نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل واصفة هذا الأمر بالحدث الخطير.ونقلت أنباء اتفاق وفدا الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين المتمردين أمس، على إطلاق سراح آلاف الأسرى فيما وصفه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بأنه بداية مبشرة لأول محادثات سلام منذ سنوات لإنهاء الحرب في اليمن.وأشارت صحف الجمعة إلى مطالبة وزير الخارجية الأوكرانية بافلو كليمكين المجموعة الدولية أمس، برد سريع وقوي على ما اعتبره بـ العمل العدواني الذي قامت به روسيا ضد بلاده في 25 تشرين الثاني/نوفمبر في مضيق كيرتش.وأخبرت عن إعراب الجيش الباكستاني أمس، عن دعمه لجهود أميركية تستهدف التوصل إلى تسوية سياسية مع حركة طالبان الأفغانية تنهي الحرب المستمرة منذ 17 عامًا.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس، أن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من العنف الهائل والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي "السترات الصفراء".// انتهى //11:05ت م0016