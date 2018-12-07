تونس 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق07 ديسمبر 2018 م واسأصدر اتحاد إذاعات الدول العربية من مقره بالعاصمة التونسية عددًا جديدًا من مجلته الفصلية "الإذاعات العربية" التي تعكس واقع المجال الإعلامي السمعي البصري وتطوراته وتحولاته في الدول العربية من خلال مجموعة من المقالات والتقارير البحثية في المجال.وسلط المدير العام للاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان في افتتاحية العدد، الضوء على الاستعدادات الجارية للاحتفال بخمسينية تأسيس الاتحاد، مبرزًا أهم المراحل التي مر بها الاتحاد ودوره في النهوض بالقطاع الإعلامي والتلفزيوني العربي.وخصص العدد ملفه الرئيسي لموضوع "الإعلان في القنوات العربية وعبر شبكة الانترنت" وما يمثله من تأثير كبير على المشاهد الذي أصبح أسيرًا للإعلانات وحالة التهافت من قبل المعلنين وشركات الإعلانات على القنوات العربية وشبكة الانترنت، في ظل تساؤلات تتعلق بالإطار المفاهيمي للإعلان وضبابية الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.كما تضمن العدد مواضيع حول المستجدات في تكنولوجيا الاتصال، ودور التلفزيون في مساعدة التحكيم الرياضي، إلى جانب مواضيع عن مقاربة الإعلام والإرهاب ودور الإعلام في حماية الشباب من مخاطر الإرهاب.وتضمن العدد الجديد من المجلة متابعة لأنشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية، أبرزها نجاحه في تغطية عدد من التظاهرات الدولية وخاصة موسم الحج للعام الثالث على التوالي بالتعاون الوثيقمع هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية.// انتهى //11:09ت م0018