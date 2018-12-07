الباحة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس أحمد بن جمعان القرشي باسمه ونيابة عن منسوبي المديرية العامة للمياه بالمنطقة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه - حفظه الله - مقاليد الحكم .وقال في تصريح بهذه المناسبة :" تحل علينا في الثالث من ربيع الآخر ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، ونستلهم من خلالها ما تحقق ولله الحمد خلال السنوات الماضية من منجزات متتالية في شتى المجالات في تكامل وشمولية غطت جميع مناطق المملكة "، مشيراً إلى أنّ المواطن ينعم في كل جزء من هذا الوطن المعطاء بتنمية مكتملة ومزدهرة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي بدأنا نعيش إشراقتها بالمشاريع والاقتصاد المتنوع.ونوه القرشي بما حظي به قطاع المياه والصرف الصحي بمنطقة الباحة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة - أعزها الله - تتمثل في اعتماد مشاريع المبادرات للأعوام ٢٠١٧-٢٠١٨م لتعزيز مصادر المياه، وإيصال المياه للمستهلكين والخزن الاستراتيجي وتوفير خدمات الصرف الصحي بتكاليف تخطت قيمتها ٨٠٠ مليون ريال وغيرها من مشروعات المياه.// انتهى //11:32ت م0020