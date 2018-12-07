ينبع 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيد آل مشيط أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وتوليه مقاليد الحكم ،تجسيد لمرحلة بارزة ومهمة في التاريخ الحديث للمملكة التي شهدت في عهده الميمون تطورات متلاحقة وقفزات تنموية هائلة في جميع المجالات.وقال في تصريح بهذه المناسبة :" إن بلادنا وهي تحتفي بهذه الذكرى،ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش بفضل من الله تعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة لخدمة أبناء الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ".// انتهى //11:35ت م0021