ذكرى البيعة / وكيل محافظ ينبع : ذكرى بيعة خادم الحرمين تجسد مرحلة بارزة في مسيرة الوطن
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
ينبع 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
أكد وكيل محافظ ينبع عايض بن سعيد آل مشيط أن ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وتوليه مقاليد الحكم ،تجسيد لمرحلة بارزة ومهمة في التاريخ الحديث للمملكة التي شهدت في عهده الميمون تطورات متلاحقة وقفزات تنموية هائلة في جميع المجالات.
وقال في تصريح بهذه المناسبة :" إن بلادنا وهي تحتفي بهذه الذكرى،ترفل في نعم الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش بفضل من الله تعالى ثم بفضل القيادة الرشيدة لخدمة أبناء الوطن الغالي وحفظ أمنه واستقراره ".
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11:35ت م
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