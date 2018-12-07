صامطة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة صامطة خلال الشهر الماضي، على المطاعم والبوفيهات والبقالات والمخابز وما يتعلق بالصحة العامة، عن تحرير 37 مخالفة، وتسجيل 54 إنذاراً، وإتلاف 922 كيلو جراماً من المواد الغذائية المنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى فرض غرامات مالية على جميع المخالفات.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي دغريري، أن البلدية كثفت أعمالها الشهر الماضي من خلال الزيارات التفتيشية لمحلات بيع المواد الغذائية، إذ بلغت 476 زيارة تفتيشية لمختلف المحلات، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التجارية التي تتعلق بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها، والتأكد من تطبيق اشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها.// انتهى //11:40ت م0022