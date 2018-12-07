تبوك 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، أن الذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية، يوم خالد في ذاكرة أبناء الوطن .وبين في تصريح بهذه المناسبة أن أربعة أعوام مضت قصيرة من عمر الزمن، كبيرة بحجم المنجزات، شهدت فيها المملكة توجهات متسارعة نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، في ظل القيادة الحكيمة، والرعاية الكريمة من لدُن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030، التي ترسم المستقبل المشرق، بمنجزات الحاضر الزاهر، مستلهمة من موروث الماضي العريق، أملاً منيراً لهذا الوطن.وأضاف أن قطاع التعليم حظي بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إداركاً بأن التقدم مقترن بالتعليم في مختلف أشكاله ومستوياته، ومن ذلك تخصيص النسبة الأكبر من الميزانية العامة للدولة للتعليم حرصًا على صناعة جيل قادر على بناء مستقبل وطنه ونقله لمصاف الدول المتقدمة.ودعا مدير التعليم بمنطقة تبوك المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويزيدهما توفيقا وسدادا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها.// انتهى //11:45ت م0023