المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأعرب مدير عام فرع وزارة العدل بالمدينة المنورة خالد بن محمد علي صبر عن فخره واعتزازه بما حققته المملكة العربية السعودية من خطوات متسارعة في مسيرة التقدّم والنمو والازدهار والتطوّر في شتى المجالات خلال هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً الله جل وعلا أن يديم على بلادنا عزها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.وقال صبر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وتوليه مقاليد الحكم إنّ مملكتنا الحبيبة تميّزت بتمسكها بعقيدتها، وبالحنكة والحكمة السياسية والرؤى الثاقبة لقائد المسيرة ملكنا "سلمان الحزم" الذي نذر نفسه لخدمة الدين والوطن, ودأب على استمرار مسيرة النمو والتطور ووصول بالبلاد إلى مصاف دوال العالم الرائدة في مختلف المجالات, وفق رؤى واضحة وخطوات ثابتة ومتزنة, كما تجسّدت قيادته الحكيمة في تعميق المحبة وقوة التلاحم والترابط بين الشعب وقيادته, مما زادها رسوخاً واطمئناناً وأمناً وتمسكاً, وهذا ما ورثه من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأبنائه الملوك من بعده - رحمهم الله جميعا-.وأضاف : حققت المملكة مزيداً من الأمن والاستقرار وسط عالم يموج بالمتغيرات والاضطرابات وذلك - بفضل الله - ثم بعد نظر وسعة اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إذ واصلت بلادنا حراكها كدولة ذات ثقل إستراتيجي, فلم تتخل عند دورها الريادي والسير بالمنطقة أمناً واستقراراً, وها نحن الآن ننعم بنعمة الأمن والأمان والتقدّم والازدهار.// انتهى //13:16ت م0078