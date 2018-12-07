مكة المكرمة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأقامت الإدارة النسائية بسجون العاصمة المقدسة أمس، البرنامج الختامي للطالبات المتدربات من قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى، حيث بلغ عددهن 13 طالبة، إضافة إلى أربعة من أعضاء هيئة التدريس.وأوضحت مديرة السجن ندى الحازمي أن البرنامج كان بعنوان "أنا والمستقبل"، حيث تناول الرؤية المستقبلية للنزيلات بعد خروجهن من السجن، وأهمية ثقتهن بأنفسهن وكيفية تقدير الذات، حيث عُرض عليهن عدد من الإنجازات لشخصيات واقعية وتجاربهن في الحياة بعد انتهاء محكومياتهن.ولفتت الحازمي إلى أن إدارة السجن ركزت في تدريب الطالبات على عدة ركائز وأسس علمية، شملت المهارة في دراسة الحالة، واجراءات الجلسات العلاجية الجمعية بفعالية وكفاءة، وكيفية تعديل السلوكيات وتنفيذ البرامج المنبثقة من مجالات الخدمة الاجتماعية المتضمنة خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع.واختتمت فعاليات البرنامج بكلمة شكر ألقتها مديرة السجن والإخصائية الاجتماعية، كما شكرت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى الدكتورة أمينة الجندي إدارة السجن وجميع الموظفات المدنيات والعسكريات.// انتهى //13:37ت م0082