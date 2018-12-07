الدمام 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنظم مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعريعره 10 مبادرات تطوعية صحية في يوم واحد نفذها 335 متطوع من مختلف القطاعات الحكومية من داخل وخارج عريعره في مجموع 3120 ساعة تطوعية ، وذلك ضمن حملة اليوم العالمي للتطوع 2018.وتأتي هذه المبادرات لتشمل التطوع في التوعية الصحية لأغلب مدارس وروضات عريعره والقرى والهجر المجاورة لها، والدوائر الحكومية كالبلدية وأمن الطرق ومراكز الإمارة في عريعره وجودة وأم ربيعة.وتم تصميم المبادرات لخدمة المجتمع بجميع أطيافه في التوعية الصحية وهدفها الأول هو الوقاية خير من علاج، حيث بدأت برياض الأطفال بتنفيذ مبادرة "أسناني نظيفة" لتعزيز صحة الفم والأسنان لدى الأطفال وتدريبهم على تفريش الأنسان بالطريقة الصحيحة.كما عمل فريق التطوع الخاص بمدارس المرحلة الثانوية على تدريبهم على كيفية عمل إسعافات أولية لبعض الحالات التي يكثر الإصابة بها كالغصة وكيفية إنقاذ الغريق والتعامل مع الحروق والجروح وكذلك بعض أنواع الكسور.// انتهى //13:40ت م0085