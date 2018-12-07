نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسشاركت الكلية التقنية بنجران في اليوم العالمي للإعاقة، وذلك بعددٍ من الفعاليات.وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن مشاركة الكلية تمثلت في توزيع عدد من المنشورات التوعوية والكتيبات في أحد الميادين العامة بالمنطقة، مشيراً إلى أن مشاركة الكلية في هذه المناسبة تأتي انطلاقاً من واجبها المجتمعي تجاه أفراد المجتمع.// انتهى //13:43ت م0086