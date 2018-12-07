بيروت 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسدعت منظمة الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إلى تحرك دولي فاعل لحماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.وذكرت المنظمة الحقوقية الفلسطينية في بيان بمناسبة مرور 69 سنة على تأسيس الأونروا بأن الدافع إلى تشكيل التحرك الأممي ينطلق من ضرورة الحفاظ على الوكالة وحتى لا تتكرر الأزمة المالية والسياسية التي تواجه الوكالة سنوياً .وطالبت بإستمرار عمل الأونروا بوصفها وكالة أممية دائمة وليست مؤقتة إلى حين تطبيق القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكد على حق العودة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين والتعويض وتطبيق القرار 237 بتاريخ 14/6/1967 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم التي هُجروا منها بعد الإحتلال الإسرائيلي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة وأسماؤهم مدرجة في سجلات الوكالة.كما ناشدت المنظمة الحقوقية الفلسطينية بالعمل على توسيع سياسة عمل وكالة الأونروا على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية وليس فقط المساعدات الإنسانية.// انتهـى //15:14ت م0111