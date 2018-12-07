منفذ الوديعة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, مساعدات إغاثية تشتمل 25 طنًا و200 كيلو غرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة لحج.ويسعى المركز في تنويع تقديم مساعداته وفق الاحتياج وضمن المشاريع التي يقدمها لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .// انتهى //15:16ت م0112