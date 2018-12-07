عام / عبور مساعدات إغاثية تزن 25 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة لحج
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
منفذ الوديعة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, مساعدات إغاثية تشتمل 25 طنًا و200 كيلو غرام من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة لحج.
ويسعى المركز في تنويع تقديم مساعداته وفق الاحتياج وضمن المشاريع التي يقدمها لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز .
// انتهى //
15:16ت م
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