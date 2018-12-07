الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسشهدت جدة التاريخية, جهودا متواصلة للحماية والحفاظ على هويتها التاريخية وبيوتها التراثية، حيث بدأت هيئة السياحة والتراث الوطني هذه الجهود من خلال مشروع للترميم والحماية وتأهيل عدد من المنازل والمتاحف بالتعاون مع أمانة جدة، مما أسهم في عودة الحياة لجدة التاريخية، ومنع هدم المباني وترميم الكثير منها بمبادة من الأهالي، إضافة إلى تسجيل الموقع في قائمة التراث العالمي، وتهيئة المكان لفعاليات تراثية مميزة يشارك فيها الأهالي، وترميم مسجد الشافعي ومسجد المعمار التاريخيين وعود المصلين لهما.وأعلنت وزارة الثقافة مؤخرا التي أسند لها الإشراف على جدة التاريخية عن تحويل الموقع إلى "متحف مفتوح"، من خلال عدد من المشاريع التطويرية.وفي الصورة طفل يتحدث مع والده في المركاز ضمن المواقع التي تم تطويرها سابقا للمصور أنس السبيحي ضمن مصوري "ألوان السعودية" بهيئة السياحة والتراث الوطني.// انتهى //15:16ت م0113