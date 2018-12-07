عام / عبور مساعدات إغاثية تزن 45 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة شبوة
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
منفذ الوديعة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل سلال غذائية تزن 45 طنًا و 880 كيلو غرام، تستهدف محافظة شبوة.
وتأتي المساعدات ضمن المشاريع الاغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.
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15:16ت م
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