منفذ الوديعة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, مساعدات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل سلال غذائية تزن 45 طنًا و 880 كيلو غرام، تستهدف محافظة شبوة.وتأتي المساعدات ضمن المشاريع الاغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لكافة المحافظات اليمنية دون استثناء.// انتهى //15:16ت م0114