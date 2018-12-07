الرياض 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واستصدرت أندية الرياض وأبها والشرقية منافسات اليوم الأول لبطولة الدوري العام لكرة الطاولة للإعاقة الحركية للفرق "وقوف وجلوس" التي انطلقت أمس على صالة اللجنة البارالمبية بالرياض ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة بحضور المدير التنفيذي للجنة رافد القضيب.واعتلى فريق الرياض قمة المجموعة الأولى للمنافسات "جلوس" برصيد 13 نقطة التي تضم إلى جانبه فرق الأحساء وحائل والمدينة المنورة والطائف وجازان وتبوك.وتصدر فريق أبها فرق المجموعة الثانية "جلوس" بـ11 نقطة التي تضم كذلك فرق جدة والشرقية والجوف ومكة المكرمة والباحة ونجران.كما تصدر فريق الرياض المجموعة الأولى لمنافسات "الوقوف" برصيد 14 نقطة , وتصدر فريق المنطقة الشرقية المجموعة الثانية لذات الفئة برصيد 11 نقطة .// انتهى //15:17ت م0115