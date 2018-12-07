عام / عبور 7 شاحنات إغاثية مقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تحمل 49 طنًا من المساعدات الإيوائية إلى محافطة مأرب
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
الوديعة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طناً من المساعدات اللإيوائية (خيام ، بسط ، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب .
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة.
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15:17ت م
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