أبوجا 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسسلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 70,243 ألف سلة غذائية تمثل الدفعة الأولى من حزمة المساعدات الغذائية المعتمدة للنازحين في ولايات شمال شرق نيجيريا والبالغة 140,468 ألف سلة غذائية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، في إطار تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار، كمساعدات غذائية عينية لمؤازرة هؤلاء النازحين.وتسلم المساعدات مدير عام وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية المهندس مصطفى ميهاجا في مدينة “مايدوقري” الواقعة في شمال شرق نيجيريا ، بحضور حاكم ولاية “برنو” السيد كاسم شتيما، ومعالي وزير الدفاع النيجيري الجنرال منصور دان علي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.وسيستفيد من هذه المساعدات أكثر من 840 ألف نازح، التي سيتم توزيعها بالتعاون مع وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية وبالتنسيق مع وزارة الدفاع النيجيرية.‏‎وتأتي هذه المساعدات انطلاقاً من الثوابت الإنسانيّة والقيم السّامية التي تأسّس عليها المركز ودوره الرّائد في رفع المعاناة عن المتضررين في جميع انحاء العالم.// انتهى //15:17ت م0117