الدمام 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأعرب المدير العام لهيئة السياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف بن محمد البنيان عن اعتزازه بما تحقق للوطن في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ .وقال في تصريح بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين : قاد الملك سلمان الوطن بحكمة وبثاقب بصيرة نحو التقدم والرقي حاملاً على عاتقه رعاية أبناء الوطن والارتقاء بالمملكة لمصاف الدول المتقدمة .ونوه بما تضمنه هذا العهد الزاهر من استراتيجيات للمضي قدماً نحو الأفضل إذ حدد رؤية المملكة 2030 الأهداف والغايات ففق الشأن الاقتصادي حددت الأهداف والتخطيط لتنويع مصادر الدخل، مبيناً أن الرؤية أعطت قطاع السياحة والتراث الوطني حقه الكامل من الاهتمام والعناية والتخطيط، بوصفه أحد القطاعات المهمة، المرشحة لتحقيق المردود الاقتصادي للبلاد فضلا عن المردود الاجتماعي والثقافي .وأشار المهندس البنيان إلى أنه في الفترة الأخيرة، شهد القطاع السياحي حراكاً غير عادي في جميع مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية، حيث نمت فيها استثمارات القطاع، وأنشئت الفنادق والمتنزهات والمنتجعات، وكان لقطاع التراث نصيبه هو الآخر من هذا الاهتمام، في سن الأنظمة والتشريعات التي تحمي التراث وتصونه، خاصة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعنايه بالتراث الوطني، متوقعاً أن تنمو هذه الحركة في المرحلة المقبلة، حتى يحقق القطاع السياحي كل التطلعات المأمولة منه".وقال المهندس البنيان: "مرت أربع سنوات على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والمملكة شهدت الكثير من القرارات والإصلاحات والعمل الجاد، الذي نجح في تعزيز رفاهية المواطن، مع المحافظة على دورها ومكانتها الإقليمية والدولية.// انتهى //15:20ت م0118