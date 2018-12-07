الطائف 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسقام مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد بجولة تفتيشية ميدانية على عدد من مرافق الإيواء السياحي بمواقع مختلفة من المحافظة، بهدف الإشراف المباشر على الخدمات المقدمة للسياح والزوار، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، ومستوى النظافة .واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المضبوطة، في الجولات الرقابية الدورية التي تنفذها الهيئة على مرافق الإيواء السياحي ، وتشمل الفنادق وعمائر الشقق والأجنحة المفروشة والفلل والنزل السياحية والمنتجعات، وتعمل الهيئة للمحافظة على حقوق النزلاء والسياح، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة .وأكد آل زايد, أن الهيئة حريصة على تميز الاستثمار في جميع النشاطات الخدمية بالقطاع السياحي، بما يفسح المجال للمزيد من الخيارات أمام زوار المحافظة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة من المستثمرين بقطاع الإيواء السياحي بما يتناسب وكثافة الإقبال على المحافظة التي تتميز باعتدال الطقس والطبيعة الخلابة في ظل التباين الطبوغرافي اللافت بالطائف والجهات السياحية المحيطة، وقربها من مكة المكرمة مما يجعلها مقصدا سياحيا جاذباً ومفضلا من شريحة عريضة من سياح الداخل والخارج .// انتهى //15:25ت م0119