المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعتة الرابعة وتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم .وقال في تصريح بهذه المناسبة :" إن هذه الذكرى تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي ، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة ، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم" ، مؤكداً أن الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ينعم ولله الحمد بنهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات ، داعياً الله تعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها .// انتهى //15:26ت م0121