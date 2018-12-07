ذكرى البيعة / مدير الدفاع المدني بالمدينة المنورة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة
الجمعة 1440/3/29 هـ الموافق 2018/12/07 م واس
المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واس
رفع مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى البيعتة الرابعة وتوليه - أيده الله - مقاليد الحكم .
وقال في تصريح بهذه المناسبة :" إن هذه الذكرى تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي ، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة ، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم" ، مؤكداً أن الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ينعم ولله الحمد بنهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات ، داعياً الله تعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقرارها .
// انتهى //
15:26ت م
0121