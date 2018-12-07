نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع رئيس محكمة الاستئناف المساعد بمنطقة نجران حسن بن حمد الحماد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتولية - أيده الله - مقاليد الحكم.وقال الحماد في تصريح بهذه المناسبة : تحل علينا هذه الذكرى بقلوب ملؤها الحب والأمن والاطمئنان والإنجاز والعطاء، في مجالات الحياة وصنوفها، نشاهد عجلة التطور وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة يمضيان سوياً مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة ".وأضاف :" خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، لم يألو جهداً في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعددت نشاطاته في المجالات المختلفة، سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي في إطار حرصه الكبير على توفير الحياة الكريمة للمواطن.وأوضح، أن هذه الذكرى تحمل عدة مضامين، أبرزها الولاء من الشعب الوفي لقائد مسيرته الوطنية نحو التنمية والبناء، وتأمين كل ما من شأنه تعزيز مكانة بلادنا الغالية بين الأمم، تنمية واستقراراً، كما تحل والوطن يخطو بثقة نحو مزيد من العلو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في ظل الجهود الإصلاحية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.ونوه الحماد بما تشهده المملكة في هذا العهد الزاهر من تحولات وإصلاحات عززت من دورها خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عن مسيرة التنمية الشاملة التي تتميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد والتطوير، والمضي في تنفيذ رؤية المملكة 2030م التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل وترسيخ الأمن والأمان.//انتهى//15:32ت م0122