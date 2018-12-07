نجران 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة.وقال آل جبار في تصريح بهذه المناسبة :" إنّ هذه المناسبة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء الوطن المعطاء، وترجمت الحب العميق والانتماء المتبادل بين القيادة والشعب.وأضاف أنّ ذكرى هذه البيعة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء الذي تمر بها المملكة على مختلف المستويات، كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية، وفق رؤية المملكة 2030.‏وسأل آل جبار في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ‏وأن يديم على المملكة المباركة أمنها وأمانها .//انتهى//15:52ت م0123