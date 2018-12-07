الدمام 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسعد مدير عام جمعية البر بمحافظة الأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر, ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم, مناسبة للوقوف تأملاً بالرؤية الثاقبة له - أيده الله -، ذات الإسهام بتحقيق منجزات حضارية عظيمة، واعتماد على خطط مستقبلية تطويرية تضمن للوطن بناءً على أسس حديثة، من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية، اختصرت الزمن على المستويات كافة، لتقف المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مستوى العالم.وبين أنّ ذكرى البيعة تمثل أرقى صور التلاحم والمحبة بين الشعب والقيادة الكريمة، ما يجعل الجميع يفخر ويسعد بمثل هذه المناسبات، التي تزيد من التكاتف مع القيادة الحكيمة، وتحفز العطاء نحو وطننا الغالي، مشيراً إلى أن المملكة ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - تشهد ازدهاراً ملحوظاً في شتى الجوانب التنموية والحضارية.وأكد أن عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - أسس لمرحلة تنموية شاملة ومستدامة من خلال رؤية المملكة 2030، المعتمدة على المنهجيات والاستراتيجيات الواعية، التي أسهمت في الوصول إلى مستقبل مزدهر، تتعزز فيه مكانة المملكة دولياً.ودعا المهندس آل عبدالقادر, الله العلي القدير أن يديم على ثرى وطننا الغالي الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وأن يمدهما بالعون والتوفيق والسداد، لما فيه الخير والنماء والازدهار لهذا الوطن المعطاء.// انتهى //16:40ت م0136