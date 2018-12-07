المدينة المنورة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة سلطان بن محمد المطوع, أن المملكة تعيش هذه الأيام ذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، واصفاً إيها بالذكرى المفعمةً بالخير والنماء والإنجاز والعطاء, في ظل قيادةٍ رشيدة حازمةٍ عادله، يساندها شعب نبيل يلتف حولها, لتسير بالوطن نحو الازدهار والرقُي.وأشار إلى الاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ظل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ، الذي يسير على خُطى والده المؤسس وأبناؤه البرره - رحمهم الله -، مستشهداً بـ "المؤتمر الوطني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه"، الذي اختتم مؤخراً وحظي بدعم القيادة الرشيدة ومشاركة علماء وباحثين ومختصين، وتمخض عن توصيات ستكون نقطة تحول على مستوى العمل الوعظي والإرشادي الديني، وبما يرتقي لمكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.// انتهى //16:40ت م0137