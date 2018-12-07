القاهرة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسأغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم، ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لتقلبات الأحوال الجوية وشدة الرياح.وأوقف رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنه وفقًا لبيان صادر اليوم عن الهيئة، جميع الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.// انتهى //16:41ت م0141