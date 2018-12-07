القاهرة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدًا بمقر جامعة الدول العربية، جلسة البرلمان العربي الخاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس البرلمان العربي ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان العربي.وتُجرى الانتخابات في البرلمان العربي وفقًا لبيان صادر عن البرلمان اليوم، عن طريق الاقتراع السري المباشر لأعضاء البرلمان العربي الحاضرين جلسة الانتخاب، برئاسة أكبر أعضاء البرلمان العربي سناً.ويستأنف البرلمان العربي اجتماعات لجانه الأربع الدائمة وفق تشكيلها الجديد يومي الأحد والإثنين المقبلين، فيما سيعقد مكتب البرلمان العربي بتشكيله الجديد اجتماعه يوم الإثنين المقبل لإقرار جداول أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي، المنتظر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر جامعة الدول العربية.// انتهى //16:44ت م0142