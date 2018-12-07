القاهرة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريبًا مع القوات البحرية البريطانية والإيطالية في نطاق البحر المتوسط، وذلك في إطار خطة القوات المسلحة لدعم أواصر التعاون العسكري مع الدول الصديقة.وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، أن التدريب تضمن تنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية والتدريب على الإتصال الصوتي تحت الماء، واستقبال وإقلاع الطائرات على أسطح الوحدات البحرية وتمرين حق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المتشبه بها، وتمرين الإمداد بالوقود بالبحر والتدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها للمناطق الخطرة.// انتهى //16:46ت م0143