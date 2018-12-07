إسلام آباد 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي اليوم بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وباكستان، وعدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:47ت م0145