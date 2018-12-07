القاهرة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدًا بمدينة شرم الشيخ فعاليات بطولة أمم افريقيا لكرة القدم الشاطئية التي تستمر حتى 14 ديسمبر الحالي بمشاركة ثمانية منتخبات افريقية.وقسمت المنتخبات الثمانية لمجموعتين ضمت الأولى منتخبات مصر والمغرب ومدعشقر وكوت ديفوار بينما ضمت الثانية ليبيا ونيجيريا وتنزانيا والسنغال، وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد على أن يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي الذي يتأهل منه منتخبان للمباراة النهائية.وتعد البطولة مؤهلة لبطولة كاس العالم للكرة الشاطئية حيث يمثل القارة الافريقية منتخبان في المونديال العالمي للكرة الشاطئية وبذلك يضمن المنتخبان المتأهلان للنهائي المشاركة فى كأس العالم.// انتهى //19:06ت م0170