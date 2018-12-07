القاهرة 29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسرحبت جامعة الدول العربية، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أظهرت دعم العالم للحق الفلسطيني وتمسكها بالشرعية الدولية وبعدالة القضية والنضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال.وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح له اليوم، أن المجتمع الدولي أكد إصراره وإرادته على دعم هذا النضال لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف طبقا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.وأضاف السفير أبو علي، إنها مناسبة لإعادة التأكيد عل الأهمية البالغة ليواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بفعالية للعمل على إنفاذ قراراته ذات الصلة وإنقاذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.// انتهى //19:07ت م0171