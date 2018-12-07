نجران 29 ربيع الأول 1440هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، أمس، جولات تفتيشية ميدانية على الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية بالمنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرار توطين الوظائف التي يجب شغلها بالسعوديين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران بالإنابة، محمد العسيري، أن الجمعيات الخيرية، ولجان التنمية الأهلية من النشاطات المستهدفة بالتوطين بالمنطقة بشكل كامل، مبيناً أنه تم إنذار 3 جمعيات، وضبط مخالفة على وافد يعمل في المهن المقصورة على السعوديين، داعيا أصحاب الأعمال المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين في تلك الأنشطة.//انتهى //19:11ت م0175