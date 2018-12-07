أبو عريش29 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 07 ديسمبر 2018 م واسدشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني ,مساء أمس, فعاليات مهرجان أبوعريش للتسوق والترفيه، بحضور عدد من المسؤولين والمشايخ ، وذلك بساحة الاحتفالات بالمحافظة.وتجوّل محافظ أبوعريش والحضور على مختلف الأركان والأقسام التي يضمها المهرجان, الذي يستمر لمدة 45 يوماً, مطلعا على ما يتضمنه من فعاليات متنوعة تشمل البرامج الثقافية والاجتماعية والتراثية والترفيهية, إلى جانب البرامج المسرحية وبرامج الأطفال وخيمة للتسوق وخيمة للأسر المنتجة.وأكد محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني أن المهرجانات هي من أهم الوسائل المساهمة في رفع مستوى التعريف بالمحافظات، وتقديم الدعم للأسر المنتجة والمسوقة، والتي تعتبر فترة جيدة لها، مشيرا إلى أن محافظة أبوعريش تعد محورا سياحيا مهما بالمنطقة، مؤكراً عمل على وضع الخطط اللازمة للارتقاء بها.من جانبه أكد المشرف العام للمهرجان نواف عشرة, تميز المهرجان في هذا العام ، وان اليوم الأول حضي بإقبال كبير من قبل الزوار، مشيرا إلى أن جميع الألعاب وأقسام المهرجان مزودة بوسائل الأمن والسلامة، إلى جانب تقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار أبوعريش.//أنتهى//19:12ت م0176